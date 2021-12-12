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Байден: В случае вторжения России на Украину США отправят войска в соседние страны НАТО

Байден: В случае вторжения России на Украину США отправят войска в соседние страны НАТО Соединенные Штаты намерены отправить свои войска не на Украину, а в соседние страны НАТО в случае якобы возможного «вторжения» России.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 03:32
Байден: В случае вторжения России на Украину США отправят войска в соседние страны НАТО

Соединенные Штаты намерены отправить свои войска не на Украину, а в соседние страны НАТО в случае якобы возможного "вторжения" России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джозеф Байден, отвечая на вопросы журналистов в Уилмингтоне (штат Делавэр), где он проводит выходные.

Главу государства спросили, почему он решил отказаться от идеи размещения американских войск на Украине в случае "вторжения" РФ. "Они никогда не рассматривались", - ответил президент. "И готовы ли вы отправить американские войска на войну на Украину, чтобы сражаться с Россией на поле боя?" - спросил президент.

По его словам, во время онлайн-саммита он сказал российскому лидеру Владимиру Путину, что в случае "вторжения" американские войска будут отправлены в страны "Бухарестской девятки" (B9), расположенные на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). "Нам придется направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, B9 - все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России", - сказал американский лидер.

При этом он добавил, что США "продолжат предоставлять украинскому народу оборонные возможности", не уточнив их характера.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: "Rusiya Ukraynaya hücum etsə, NATO ölkələrinə qoşun göndərəcəyik"

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