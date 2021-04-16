Байден в речи о России перепутал фамилию Путина

Президент США Джозеф Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина

Президент США Джозеф Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, американский лидер сначала сказал, что "США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией".

А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде "президент Клутин". Правда, сразу поправился.

Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам - он сам себя назвал однажды "машиной ляпов".