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Байден в речи о России перепутал фамилию Путина

Байден в речи о России перепутал фамилию Путина Президент США Джозеф Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина
Другие страны
16 апреля 2021 г. 08:13
Байден в речи о России перепутал фамилию Путина
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден в своей речи о России пару раз оговорился: перепутал эскалацию и вакцинацию и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, американский лидер сначала сказал, что "США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликта с Россией".

А потом заговорился и неправильно произнес фамилию российского президента, сказав что-то вроде "президент Клутин". Правда, сразу поправился.

Несмотря на то, что многие президенты отличались неоднозначными высказываниями, Байден впереди многих по неумышленным оговоркам - он сам себя назвал однажды "машиной ляпов".

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Версия на английском языке ВидеоBiden mispronounces Russian president’s last name in his speech
Версия на азербайджанском языке ВидеоCozef Bayden Vladimir Putinin soyadını dəyişik saldı

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