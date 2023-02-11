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Байден в Польше встретиться с лидерами стран "Бухарестской девятки"

Байден в Польше встретиться с лидерами стран "Бухарестской девятки" Президент США Джо Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля, он встретится со своим коллегой Анджеем Дудой и лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).
Другие страны
11 февраля 2023 г. 02:41
Байден в Польше встретиться с лидерами стран Бухарестской девятки

Президент США Джо Байден посетит Польшу с 20 по 22 февраля, он встретится со своим коллегой Анджеем Дудой и лидерами стран "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

Как передает Report, об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"С 20 по 22 февраля Байден посетит Польшу. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой с целью обсудить наше двустороннее сотрудничество, а также наши коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению потенциала НАТО по сдерживанию. Он также встретится с лидерами стран "Бухарестской девятки" - группы наших союзников по НАТО на восточном фланге, чтобы подтвердить неизменную поддержку Соединенными Штатами безопасности Североатлантического альянса", - отметила она. По словам пресс-секретаря, американский лидер выступит с речью по случаю годовщины вторжения РФ в Украину.

Жан-Пьер также спросили, какие города Байден может посетить в Польше. "У нас будет больше информации ближе к самой поездке", - ответила она.

Отвечая на вопрос о возможности визита Байдена в Украину в ходе пребывания в Польше, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, также участвовавший в брифинге, заявил, что объявлений об иных пунктах поездки президента нет.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Polşada 9 ölkənin lideri ilə görüşəcək

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