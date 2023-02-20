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Байден в Польше встретится с лидерами стран "бухарестской девятки"

Байден в Польше встретится с лидерами стран "бухарестской девятки" Президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО.
Другие страны
20 февраля 2023 г. 04:03
Байден в Польше встретится с лидерами стран бухарестской девятки

Президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля, где встретится с президентом Анджеем Дудой и лидерами "бухарестской девятки" - девяти стран восточного фланга НАТО.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", в Белом доме заявили, что с Дудой Байден планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также коллективные усилия по поддержке Украины.

21 февраля президент выступит с обращением, приуроченным к годовщине начала войны в Украине. В своей речи Байден отметит важность "решительности и единства международного сообщества в поддержке Украины". Президент "пошлет Украине сигнал о продолжении поддержки со стороны США".

В это время в Варшаве будет проходить саммит "бухарестской девятки", в которую входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия. Во время своего визита Байден встретится с лидерами этих стран.

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Версия на азербайджанском языке Bayden “Buxarest Doqquzluğu” ölkələrinin liderləri ilə görüşəcək

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