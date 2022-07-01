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Байден в очередной раз поддержал продажу США Турции истребителей F-16

Байден в очередной раз поддержал продажу США Турции истребителей F-16 США поддерживают продажу Турции истребителей F-16. Ожидается, что в ближайшее время соглашение будет одобрено Конгрессом.
Другие страны
1 июля 2022 г. 07:55
Байден в очередной раз поддержал продажу США Турции истребителей F-16

США поддерживают продажу Турции истребителей F-16. Ожидается, что в ближайшее время соглашение будет одобрено Конгрессом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома, об этом заявил президент США Джозеф Байден.

"Как вы помните, еще в декабре я сказал, что мы должны продать и модернизировать Турции самолеты F-16. В наших интересах поддержать такую ​​просьбу", - сказал Байден.

По словам главы США, взаимных выгод в продаже истребителей нет. В октябре Турция попросила Вашингтон продать 40 истребителей Lockheed Martin F-16 и около 80 комплектов для модернизации существующих истребителей.

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Версия на азербайджанском языке Bayden növbəti dəfə ABŞ-ın Türkiyəyə F-16 qırıcılarını satmasını dəstəkləyib

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