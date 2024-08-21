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Байден в марте одобрил секретную ядерную стратегию США

Байден в марте одобрил секретную ядерную стратегию США Президент США Джо Байден одобрил в марте секретный стратегический ядерный план, который впервые говорит о сдерживании Китая на фоне роста его ядерных арсеналов.
Другие страны
21 августа 2024 г. 03:50
Байден в марте одобрил секретную ядерную стратегию США

Президент США Джо Байден одобрил в марте секретный стратегический ядерный план, который впервые говорит о сдерживании Китая на фоне роста его ядерных арсеналов.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times.

Принятие такого документа связано с предположением Пентагона, что в течение следующего десятилетия запасы Китая будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами США и России.

Отмечается, что Байден также дал указания подготовиться к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и КНДР.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее допустил, что КНР превзойдет Соединенные Штаты по размеру ядерного арсенала в результате его нынешнего наращивания.

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