Байден в марте одобрил секретную ядерную стратегию США

Президент США Джо Байден одобрил в марте секретный стратегический ядерный план, который впервые говорит о сдерживании Китая на фоне роста его ядерных арсеналов.

Президент США Джо Байден одобрил в марте секретный стратегический ядерный план, который впервые говорит о сдерживании Китая на фоне роста его ядерных арсеналов.

Как передает Report , об этом сообщила газета The New York Times.

Принятие такого документа связано с предположением Пентагона, что в течение следующего десятилетия запасы Китая будут конкурировать по размеру и разнообразию с запасами США и России.

Отмечается, что Байден также дал указания подготовиться к возможным ядерным столкновениям с Россией, Китаем и КНДР.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее допустил, что КНР превзойдет Соединенные Штаты по размеру ядерного арсенала в результате его нынешнего наращивания.