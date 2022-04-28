Байден в мае посетит с визитом страны Азии

Президент США Джозеф Байден с 20 по 24 мая посетит с визитом Южную Корею и Японию.

Президент США Джозеф Байден с 20 по 24 мая посетит с визитом Южную Корею и Японию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент с 20 по 24 мая посетит Республику Корея и Японию, чтобы еще больше углубить связи между нашими правительствами, экономиками и людьми. Они обсудят возможности для углубления наших жизненно важных отношений в области безопасности, укрепления экономических связей и расширения нашего тесного сотрудничества для достижения практических результатов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметила Псаки, в Токио планируется встреча глав государств Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue, Quad), в который входят Япония, Австралия, Индия и США.