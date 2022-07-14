О нас

Байден в Иерусалиме попросит премьера Израиля увеличить военную помощь Киеву

Байден в Иерусалиме попросит премьера Израиля увеличить военную помощь Киеву Президент США Джо Байден попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида в ходе двусторонней встречи в Иерусалиме в четверг увеличить военную помощь Украине.
Другие страны
14 июля 2022 г. 12:01

Президент США Джо Байден попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида в ходе двусторонней встречи в Иерусалиме в четверг увеличить военную помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

"Мы довольны новой помощью, о которой Израиль объявил в последние дни, но у Украины есть особые потребности, о которых мы собираемся поговорить с израильской стороной", - цитирует издание слова неназванного представителя американской администрации.

Портал отмечает, что Израиль, хотя и скорректировал свою политику в отношении Москвы и занял более "проукраинскую позицию", пока не поставлял Украине современное оружие.

Ранее пресс-служба Минобороны еврейского государства сообщала, что Израиль поставит 1,5 тыс. касок, столько же защитных жилетов и 1 тыс. противогазов гражданским службам Украины.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Премьер Эстонии официально объявила о решении уйти в отставку
Премьер Эстонии официально объявила о решении уйти в отставку
14 июля 2022 г. 11:15
Протестующие в Шри-Ланке согласились освободить резиденции президента и премьер-министра
Протестующие в Шри-Ланке согласились освободить резиденции президента и премьер-министра
14 июля 2022 г. 11:00
В Греции разбился вертолет, двое погибли
В Греции разбился вертолет, двое погибли
14 июля 2022 г. 10:18
Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40% до 25%
Зависимость Италии от российского газа снизилась с 40% до 25%
14 июля 2022 г. 09:28
Новый пакет санкций ЕС против РФ не будет включать ограничения на поставки газа
Новый пакет санкций ЕС против РФ не будет включать ограничения на поставки газа
14 июля 2022 г. 08:34
Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность рекордные $20 млрд
Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность рекордные $20 млрд
14 июля 2022 г. 08:23
Спикер парламента Шри-Ланки сообщил, что не получал от президента заявления об отставке
Спикер парламента Шри-Ланки сообщил, что не получал от президента заявления об отставке
14 июля 2022 г. 08:05
Япония и США провели крупные воздушные учения в районе Восточно-Китайского моря
Япония и США провели крупные воздушные учения в районе Восточно-Китайского моря
14 июля 2022 г. 07:26
В Пакистане силовики ликвидировали десять боевиков Техрик-е Талибан Пакистан
В Пакистане силовики ликвидировали десять боевиков "Техрик-е Талибан Пакистан"
14 июля 2022 г. 07:12
Президент БРИКС заявила о планах Египта, Турции и Саудовской Аравии вступить в группу
Президент БРИКС заявила о планах Египта, Турции и Саудовской Аравии вступить в группу
14 июля 2022 г. 06:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi