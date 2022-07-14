Байден в Иерусалиме попросит премьера Израиля увеличить военную помощь Киеву

Президент США Джо Байден попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида в ходе двусторонней встречи в Иерусалиме в четверг увеличить военную помощь Украине.

Президент США Джо Байден попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида в ходе двусторонней встречи в Иерусалиме в четверг увеличить военную помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

"Мы довольны новой помощью, о которой Израиль объявил в последние дни, но у Украины есть особые потребности, о которых мы собираемся поговорить с израильской стороной", - цитирует издание слова неназванного представителя американской администрации.

Портал отмечает, что Израиль, хотя и скорректировал свою политику в отношении Москвы и занял более "проукраинскую позицию", пока не поставлял Украине современное оружие.

Ранее пресс-служба Минобороны еврейского государства сообщала, что Израиль поставит 1,5 тыс. касок, столько же защитных жилетов и 1 тыс. противогазов гражданским службам Украины.