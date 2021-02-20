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Байден: В ближайшие дни число жертв коронавируса в США превысит полмиллиона

Байден: В ближайшие дни число жертв коронавируса в США превысит полмиллиона Общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в США в ближайшие дни превысит 500 тыс.
Другие страны
20 февраля 2021 г. 03:48
Байден: В ближайшие дни число жертв коронавируса в США превысит полмиллиона
Джо Байден

Общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в США в ближайшие дни превысит 500 тыс.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Джо Байден.

"Через несколько дней мы пересечем (отметку в) 500 тыс. Это почти на 70 тыс. больше, чем число американцев, погибших во Второй мировой войне", - сказал он, выступая на заводе американской компании Pfizer в штате Мичиган.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 27,95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 495 015 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden: ABŞ-da koronavirus qurbanlarının sayı 500 min nəfəri ötəcək

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