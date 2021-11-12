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Байден ужесточил ограничения против компаний КНР

Байден ужесточил ограничения против компаний КНР Президент США Джозеф Байден подписал законопроект, предусматривающий дополнительное ужесточение ограничений против компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, представляют угрозу национальной безопасности США.
Другие страны
12 ноября 2021 г. 02:34
Байден ужесточил ограничения против компаний КНР
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден подписал законопроект, предусматривающий дополнительное ужесточение ограничений против компаний, которые, с точки зрения Вашингтона, представляют угрозу национальной безопасности США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"В четверг, 11 ноября 2021 года, президент подписал законопроект, который требует от Федеральной комиссии по связи США принять правила, поясняющие, что она больше не будет рассматривать заявки или выдавать разрешения на оборудование, которое представляет неприемлемый риск для национальной безопасности", - отмечается в документе.

Речь идет о продукции компаний, внесенных американскими властями в особый список фирм, представляющих угрозу национальной безопасности США. К этой категории в настоящий момент относятся в том числе китайские компании Huawei и ZTE.

Ранее законопроект одобрили обе палаты Конгресса США. Сенат поддержал его единогласно, а в Палате представителей "за" выступили 420 законодателей, четверо высказались "против".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Çin şirkətlərinə qarşı məhdudiyyətləri sərtləşdirir

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