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Байден уверен в организации его личной встречи с Путиным

Байден уверен в организации его личной встречи с Путиным Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что уверен в организации его личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Другие страны
8 мая 2021 г. 01:49
Байден уверен в организации его личной встречи с Путиным
Джо Байден и Владимир Путин

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что уверен в организации его личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в Белом доме американского лидера спросили о возможной встрече с Путиным в июне.

"Я уверен, что мы в состоянии это сделать (провести встречу). У нас нет определенного времени или места. Это прорабатывается", - отметил Байден.

Отвечая на вопрос, влияет ли ситуация на российско-украинской границе на его намерение провести саммит, президент ответил: "Не влияет на мое желание провести встречу в формате "один на один". "У него (Путина) до этого было больше войск (на российско-украинской границе), там все еще находятся войска, но их значительно меньше, чем месяц назад", - заявил глава государства.

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