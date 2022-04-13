Байден уведомил Зеленского о выделении Украине военной помощи еще на $800 млн

Президент США Джо Байден проинформировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского о решении Вашингтона предоставить Киеву военную помощь еще на 800 млн долларов США, включая вертолеты, бронетранспортеры и артиллерию.

Президент США Джо Байден проинформировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского о решении Вашингтона предоставить Киеву военную помощь еще на 800 млн долларов США, включая вертолеты, бронетранспортеры и артиллерию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила по итогам состоявшегося в среду телефонной беседы американского и украинского лидеров пресс-служба Белого дома.

Она распространила от имени Байдена письменное заявление о содержании разговора.

"Я только что побеседовал с президентом Зеленским и уведомил его, что моя администрация санкционировала (выделение) дополнительно 800 млн долларов США в виде оружия, боеприпасов и другой помощи Украине в сфере безопасности", - говорится в документе. В нем уточняется, что "новые средства", которые США поставят Украине, включают "артиллерийские системы, артиллерийский снаряды и бронетранспортеры". "Кроме того, я одобрил передачу дополнительных вертолетов", - отмечается в заявлении.