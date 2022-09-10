Байден уведомил Конгресс о намерении установить лимит приема беженцев в 125 тысяч человек

Администрация президента США Джо Байдена направила американским законодателям доклад с рекомендациями установить квоту приема беженцев в страну в 125 тыс человек в 2023 финансовом году (начинается 1 октября 2022 года).

Администрация президента США Джо Байдена направила американским законодателям доклад с рекомендациями установить квоту приема беженцев в страну в 125 тыс человек в 2023 финансовом году (начинается 1 октября 2022 года).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу Госдепартаментом.

В четверг государственный департамент, министерство внутренней безопасности и министерство здравоохранения и социальных служб направили соответствующий доклад президента в комитеты по вопросам судопроизводства Палаты представителей и Сената Конгресса США, отмечается в заявлении.

"В докладе, направленном в Конгресс, рекомендуется установить лимит приема беженцев в 125 тыс человек в 2023 финансовом году, чтобы удовлетворить растущие потребности, порожденные гуманитарными кризисами по всему миру", - говорится в тексте.