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Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО Президент США Джо Байден подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
Другие страны
9 августа 2022 г. 22:59
Байден утвердил ратификацию Вашингтоном вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, торжественную церемонию подписания транслировал сайт Белого дома.

"Это шаг сделает Европу и весь мир более безопасными", - заявил президент США. По словам Байдена, "вместе с нашими союзниками мы сами сформируем то будущее, которое хотим увидеть".

Президент США предположил, что Россия надеялась на ослабление НАТО. "Они хотели увидеть "финляндизацию" НАТО, а вместо этого получили НАТО в Финляндии", - сказал Байден.

Отметим, что для полной ратификации членства этих стран необходимо, чтобы все страны-члены Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.

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