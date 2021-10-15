Байден утвердил повышение потолка госдолга на $480 млрд

Президент США Джозеф Байден подписал ранее одобренный Конгрессом документ, предусматривающий повышение потолка государственного долга на 480 млрд долларов США, что, согласно оценкам Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря.

Президент США Джозеф Байден подписал ранее одобренный Конгрессом документ, предусматривающий повышение потолка государственного долга на 480 млрд долларов США, что, согласно оценкам Минфина, позволит покрывать расходы до 3 декабря.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По ее информации, ожидается, что повышения потолка госдолга должно быть "достаточно для того, чтобы позволить федеральному правительству полностью выполнять свои обязательства до начала декабря".

Утвержденная накануне обеими палатами Конгресса мера приведет к повышению лимита госдолга примерно до 28,9 трлн долларов США. Если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по потолку заимствований, США могли столкнуться с угрозой дефолта.