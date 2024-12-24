Байден утвердил оборонный бюджет США на 2025 год объемом $895 млрд

Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $895 млрд.

Президент США Джо Байден утвердил оборонный бюджет страны на 2025 финансовый год (начался 1 октября) в размере $895 млрд.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В документе отмечается, что "президент подписал закон" об "ассигнованиях на 2025 финансовый год, главным образом на программы Министерства обороны США и военное строительство, на программы Министерства энергетики США в сфере национальной безопасности и на программы в сфере разведки".

Палата представителей Конгресса США одобрила проект 11 декабря, Сенат - 18 декабря.

В текст документа, который насчитывает 1,8 тыс. страниц, в отношении Пентагона вновь включен "запрет на заключение договоров с лицами, осуществляющими операции с ископаемым топливом, с правительством Российской Федерации или российским энергетическим сектором".

Документ обязывает американское разведсообщество оценить риски для безопасности США, если Вашингтон прекратит поставлять оружие Киеву, а Россия выйдет победителем в войне в Украине.