Байден указал Нетаньяху на необходимость срочно заключить сделку с ХАМАС

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху указал на срочность завершения работы над соглашением о прекращении огня в секторе Газа между еврейским государством и палестинским радикальным движением ХАМА

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху указал на срочность завершения работы над соглашением о прекращении огня в секторе Газа между еврейским государством и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент подчеркнул срочность заключения сделки о прекращении огня и освобождении заложников и обсудил будущие переговоры в Каире, чтобы устранить все оставшиеся препятствия", - говорится в ее заявлении.

Кроме того, стороны обсудили принимаемые США меры по поддержке Израиля в его защите от всех угроз, включая Иран и формирования, которые Вашингтон считает подконтрольными Тегерану, такие как ХАМАС, ливанская партия "Хезболлах" и йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар-Аллах".

Напомним, что 15 августа в Дохе начался новый раунд консультаций, направленных на достижение режима прекращения огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. В совместном заявлении Египта, Катара и США по итогам переговоров отмечалось, что они прошли в позитивной атмосфере.

В ходе консультаций США при поддержке Катара и Египта представили предложение, которое позволит уменьшить разногласия между ХАМАС и Израилем. Однако ХАМАС заявило, что новая американская инициатива учитывает только интересы Израиля.

Позднее агентство EFE со ссылкой на источники сообщило, что делегации из Египта, Катара и США, выступающие в качестве посредников на переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, решили взять паузу в переговорном процессе "на неопределенный срок".