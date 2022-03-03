Байден указал на ошибку Путина

Президент России Владимир Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, но он ошибался.

Президент России Владимир Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, но он ошибался.

Как передает Report, об этом президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден написал в Twitter.

"Путин думал, что Запад и НАТО не ответят, думая, что может разделить нас дома. Он ошибался", - отметил он.

Президент США подчеркнул, что потратил бесчисленное количество часов, объединяя наших европейских союзников".

"Мы противостояли русской лжи правдой. И теперь свободный мир привлекает его к ответственности", - добавил Байден.

Напомним, что 2 марта 38 стран обратились в Международный уголовный суд по поводу действий России в Украине.