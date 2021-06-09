Байден: Угроза терроризма за 20 лет распространилась по всему миру

Угроза терроризма для США за последние 20 лет распространилась по всему миру с метастазами на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Угроза терроризма для США за последние 20 лет распространилась по всему миру с метастазами на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник Белым домом письме президента США Джо Байдена.

Письмо адресовано председателям комитетов американского Конгресса в связи с выводом американских войск из Афганистана.

"Однако за последние 20 лет террористическая угроза для США стала более рассредоточенной по всему миру. Больше не имеет смысла держать тысячи военнослужащих на территории Афганистана в качестве наиболее эффективной стратегии борьбы с терроризмом, когда (эта террористическая) угроза дала метастазы по всему Ближнему Востоку, Африке и Азии", - написал американский лидер.