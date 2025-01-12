Байден удостоил Папу Римского Франциска высшей гражданской награды США

Американский президент Джо Байден принял решение удостоить высшей гражданской государственной награды США Папу Римского Франциска.
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Уточняется, что американский лидер наградил понтифика "Президентской медалью свободы с отличием" и провел с ним телефонный разговор. В заявлении поясняется, что "это единственный случай, когда президент Байден награждает Президентской медалью свободы с отличием". В документе подчеркивается, что понтифик призывает "бороться за мир и защищать планету".
Медаль свободы была учреждена по решению президента Гарри Трумэна в 1945 году для награждения лиц, отличившихся в ходе боевых действий. В 1963 году президент Джон Кеннеди изменил статут награды: ее стали присуждать в мирное время за "выдающийся вклад в дело обеспечения безопасности или национальных интересов США, всеобщего мира, за культурные или иные важные общественные или частные начинания".