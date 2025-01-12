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Байден удостоил Папу Римского Франциска высшей гражданской награды США

Байден удостоил Папу Римского Франциска высшей гражданской награды США Американский президент Джо Байден принял решение удостоить высшей гражданской государственной награды США Папу Римского Франциска.
Другие страны
12 января 2025 г. 03:09
Байден удостоил Папу Римского Франциска высшей гражданской награды США

Американский президент Джо Байден принял решение удостоить высшей гражданской государственной награды США Папу Римского Франциска.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что американский лидер наградил понтифика "Президентской медалью свободы с отличием" и провел с ним телефонный разговор. В заявлении поясняется, что "это единственный случай, когда президент Байден награждает Президентской медалью свободы с отличием". В документе подчеркивается, что понтифик призывает "бороться за мир и защищать планету".

Медаль свободы была учреждена по решению президента Гарри Трумэна в 1945 году для награждения лиц, отличившихся в ходе боевых действий. В 1963 году президент Джон Кеннеди изменил статут награды: ее стали присуждать в мирное время за "выдающийся вклад в дело обеспечения безопасности или национальных интересов США, всеобщего мира, за культурные или иные важные общественные или частные начинания".

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