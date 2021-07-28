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Байден: У Путина проблемы, и это делает его опасней

Байден: У Путина проблемы, и это делает его опасней Президент США Джозеф Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы".
Другие страны
28 июля 2021 г. 01:53
Байден: У Путина проблемы, и это делает его опасней
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден заявил, что у его российского коллеги Владимира Путина "проблемы".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

"Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней", - сказал Байден, слова которого приводят журналисты президентского пула.

Пресс-офис Белого дома отмечает, что Байден говорил о прошедшем саммите с Путиным и о том, что у президента России в распоряжении только ядерное оружие и нефть.

Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. "Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит", - заявил президент США.

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