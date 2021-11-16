Байден трижды отклонял санкции против России

Президент США Джо Байден трижды в этом году отклонял пакет санкций против РФ, предложенный советом национальной безопасности США, заявив, что меры недостаточно жесткие.

Президент США Джо Байден трижды в этом году отклонял пакет санкций против РФ, предложенный советом национальной безопасности США, заявив, что меры недостаточно жесткие.

Как передает Report, об этом пишет газета Politico.

Комментируя данную ситуацию, один из высокопоставленных представителей администрации заявил, что Байден не хотел, чтобы санкции причиняли вред российскому народу. Скорее, Байден хотел убедиться, что санкции являются достаточно "умными" и хорошо продуманными, чтобы изменить поведение Москвы, отмечает издание.