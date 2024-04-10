Байден: Трамп - самая большая угроза для демократии в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа самой большой угрозой для "свободы и демократии" в США.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа самой большой угрозой для "свободы и демократии" в США.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Дональд Трамп использует в своей речи такие фразы, как "мы собираемся уничтожить конституцию. Он станет диктатором в первый же день", - считает Байден.

Как отметил президент США, Трамп ясно дал понять, что не собирается соблюдать некоторые статьи конституции, если посчитает их неуместными.

"У него очень и очень нездоровый взгляд на конституцию", - добавил Байден.