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Байден: Трамп - самая большая угроза для демократии в США

Байден: Трамп - самая большая угроза для демократии в США Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа самой большой угрозой для "свободы и демократии" в США.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 10:43
Байден: Трамп - самая большая угроза для демократии в США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал бывшего американского лидера Дональда Трампа самой большой угрозой для "свободы и демократии" в США.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Дональд Трамп использует в своей речи такие фразы, как "мы собираемся уничтожить конституцию. Он станет диктатором в первый же день", - считает Байден.

Как отметил президент США, Трамп ясно дал понять, что не собирается соблюдать некоторые статьи конституции, если посчитает их неуместными.

"У него очень и очень нездоровый взгляд на конституцию", - добавил Байден.

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