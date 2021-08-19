Байден: "Талибан" должен решить, хочет ли он международного признания

Президент США Джо Байден заявил, что талибы должны решить, хотят ли они быть признанными международным сообществом.
Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телекомпании ABC, вышедшем в эфир сегодня.
При этом Байден считает, что идеология движения существенно не изменилась.
"Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис: хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством? Я не уверен, что они хотят", — сказал он.
Американский лидер добавил, что "Талибан" также должен позаботиться о своем народе, но сомневается, что движение будет заниматься проблемами афганцев.
"Они должны беспокоиться о том, есть ли у них еда, чтобы поесть, есть ли у них доход, который … может управлять экономикой, смогут ли они сплотить общество, о котором, по их словам, они так заботятся. Я не рассчитываю ни на что из этого", — подчеркнул он.