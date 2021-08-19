Байден: "Талибан" должен решить, хочет ли он международного признания

Президент США Джо Байден заявил, что талибы должны решить, хотят ли они быть признанными международным сообществом.

Президент США Джо Байден заявил, что талибы должны решить, хотят ли они быть признанными международным сообществом.

Как передает Report, об этом он сообщил в интервью телекомпании ABC, вышедшем в эфир сегодня.

При этом Байден считает, что идеология движения существенно не изменилась.

"Я думаю, что они переживают своего рода экзистенциальный кризис: хотят ли они, чтобы международное сообщество признало их законным правительством? Я не уверен, что они хотят", — сказал он.

Американский лидер добавил, что "Талибан" также должен позаботиться о своем народе, но сомневается, что движение будет заниматься проблемами афганцев.

"Они должны беспокоиться о том, есть ли у них еда, чтобы поесть, есть ли у них доход, который … может управлять экономикой, смогут ли они сплотить общество, о котором, по их словам, они так заботятся. Я не рассчитываю ни на что из этого", — подчеркнул он.