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Байден тайно запросил у конгресса дополнительные средства для Украины

Байден тайно запросил у конгресса дополнительные средства для Украины Глава Соединенных Штатов Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ).
Другие страны
27 ноября 2024 г. 07:59
Байден тайно запросил у конгресса дополнительные средства для Украины

Глава Соединенных Штатов Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание Politico.

По сведениям собеседников газеты, Белый дом рассчитывает, что конгресс выделит $16 млрд на восполнение запасов тех вооружений, которые ранее были отправлены украинской армии. На заключение контрактов с военно-промышленными компаниями на производство оружия для Украины предлагается ассигновать еще $8 млрд.

Американская администрация надеется, что эти расходы внесут в законопроект о продлении финансирования федеральных ведомств. Такой документ могут принять в декабре.

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Версия на азербайджанском языке Bayden gizli şəkildə Konqresdən Ukrayna üçün əlavə vəsait istəyib

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