Байден тайно запросил у конгресса дополнительные средства для Украины

Глава Соединенных Штатов Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Глава Соединенных Штатов Джо Байден тайно запросил у конгресса дополнительные $24 млрд на военную помощь Киеву и восполнение американских запасов оружия взамен ранее переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Как передает Report , об этом со ссылкой на источники сообщает американское издание Politico.

По сведениям собеседников газеты, Белый дом рассчитывает, что конгресс выделит $16 млрд на восполнение запасов тех вооружений, которые ранее были отправлены украинской армии. На заключение контрактов с военно-промышленными компаниями на производство оружия для Украины предлагается ассигновать еще $8 млрд.

Американская администрация надеется, что эти расходы внесут в законопроект о продлении финансирования федеральных ведомств. Такой документ могут принять в декабре.