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Байден: Связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе проверяется

Байден: Связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе проверяется Спецслужбы США изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане (штат Луизиана) и взрывом пикапа Cybertruck в Лас-Вегасе (штат Невада).
Другие страны
2 января 2025 г. 05:43
Байден: Связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе проверяется

Спецслужбы США изучают, есть ли связь между терактом в Новом Орлеане (штат Луизиана) и взрывом пикапа Cybertruck в Лас-Вегасе (штат Невада).

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Мы следим за ситуацией со взрывом пикапа Cybertruck у отеля Trump Hotel в Лас-Вегасе", - сказал американский лидер, выступая из своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) с кратким телеобращением к согражданам в связи с терактом в Новом Орлеане и взрывом в Лас-Вегасе.

"Правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе выясняют есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане", - указал Байден.

Американский лидер не ответил на заданные журналистами вопросы о том, беседовал ли он с избранным президентом США Дональдом Трампом по поводу случившегося, а также о том, следует ли ожидать в ближайшее время аналогичных инцидентов в США.

Взрыв электрического пикапа Cybertruck произошел в среду у 64-этажного отеля Trump International Hotel в Лас-Вегасе. В результате инцидента по меньшей мере один человек погиб, еще семь пострадали, личность погибшего пока не установлена. По сведениям телекомпании ABC, произошедшее расследуется властями как потенциальный теракт.

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