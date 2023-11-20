Байден: Стороны близки к сделке с ХАМАС с целью освобождения заложников

Заинтересованные стороны близки к договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения захваченных его боевиками заложников.

Заинтересованные стороны близки к договоренности с радикальным палестинским движением ХАМАС с целью освобождения захваченных его боевиками заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтвердил президент США Джо Байден.

На заданный ему журналистами в Белом доме вопрос о том, близка ли такая сделка, американский лидер ответил утвердительно. "Считаю так. Но я не готов публично рассуждать на этот счет", - сначала сказал Байден. На повторно заданный вопрос он ответил: "Да", подняв вверх правую руку и показав сложенные крестом пальцы как символ надежды на успех. Президент США проигнорировал просьбу уточнить, когда именно может быть заключена эта договоренность.

Короткий обмен репликами с прессой состоялся на Южной лужайке Белого дома в ходе ежегодной церемонии "помилования" президентом индеек в преддверии Дня благодарения в США. Трансляцию церемонии вели в прямом эфире американские новостные телеканалы.