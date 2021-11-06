Байден: США выиграет экономическое соревнование с КНР

План развития инфраструктуры США в объеме более 1 трлн долларов, который был утвержден Конгрессом США, даст стране возможность выиграть экономическое соревнование с Китаем и другими крупными странами.

План развития инфраструктуры США в объеме более 1 трлн долларов, который был утвержден Конгрессом США, даст стране возможность выиграть экономическое соревнование с Китаем и другими крупными странами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такое мнение выразил президент США Джозеф Байден, выступая в Белом доме.

По его словам, план предусматривает такие "инвестиции, которые бывают лишь один раз за поколение", и он позволит "создать миллионы рабочих мест". "Он дает нам возможность выиграть экономическое соревнование XXI века с Китаем и другими крупными странами, а также остальными миром", - убежден американский лидер.

План развития инфраструктуры страны в пятницу утвердила Палата представителей Конгресса США. В августе инициативу также одобрил Сенат Конгресса. Теперь она отправляется на стол Байдена, который, обещал подписать документ в ближайшее время.

План, согласованный Белым домом и двухпартийной группой сенаторов, предполагает, в частности, выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в объеме 550 млрд долларов США в течение пяти лет. Общий объем одобренного плана составляет 1,2 трлн долларов США. В частности, проект предусматривает выделение 110 млрд долларов США на строительство мостов и дорог, 11 млрд долларов США на программы транспортной безопасности. Еще 39 млрд долларов США планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, 42 млрд долларов США - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. 55 млрд долларов США пойдут на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено 65 млрд. 73 млрд долларов США планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.