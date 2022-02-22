Байден: США вводят санкции в отношении суверенного долга России

Президент США Джо Байден заявил, что США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ.

Президент США Джо Байден заявил, что США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"На протяжении последних нескольких месяцев мы тесно координировались с нашими союзниками по НАТО в Европе и во всем мире, подготавливая ответ. Я сказал президенту РФ Владимиру Путину прямо больше месяца назад, что произойдет, если Россия предпримет действия против Украины. Россия предприняла действия против Украины, бесспорно, объявлением о независимости. Так что сегодня я объявляю о первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия. Мы принимаем эти санкции в координации с союзниками и партнерами и будем ужесточать, если Россия пойдет на эскалацию", - сказал Байден.

Также Байден утверждает, что Россия, признав суверенитет Донецкой и Луганской "народных республик", "отрезала от Украины большой кусок" и сегодня продолжила такие действия. "Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок", - заявил он, выступая во вторник в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины.

По его словам, РФ начала вторжение на Украину. "Вчера вечером президент России Владимир Путин дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты в этих регионах. Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал", - заявил американский лидер, выступая во вторник в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины. "На мой взгляд, он создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой", - считает Байден. "Это начало вторжения России на Украину", - утверждал он.

Байден утверждает, что речь Путина свидетельствовала о полном отсутствии желания вести диалог. США сохраняют готовность к дипломатической работе с Россией, надеются на такой же настрой Москвы, сказал президент США.

США введут в среду санкции в отношении элит России, во вторник - в отношении ВЭБ, сообщил Байден. Также он сказал, что США будут внимательно следить за ситуацией на энергетических рынках в связи с санкциями против РФ, готовы принимать меры.

По его словам, США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты Балтии, но не намерены воевать с РФ.