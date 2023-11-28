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Байден: США в полной мере используют перемирие для увеличения поставок помощи в Газу

Байден: США в полной мере используют перемирие для увеличения поставок помощи в Газу Соединенные Штаты в полной мере используют гуманитарную паузу в секторе Газа для наращивания поставок гуманитарной помощи.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 08:57
Байден: США в полной мере используют перемирие для увеличения поставок помощи в Газу

Соединенные Штаты в полной мере используют гуманитарную паузу в секторе Газа для наращивания поставок гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Джо Байден в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Мы в полной мере используем гуманитарную паузу в борьбе за увеличение поставок гуманитарной помощи в Газу, и мы продолжим предпринимать усилия для построения мирного и достойного будущего для палестинского народа", - заявил американский лидер.

Байден напомнил, что за время гуманитарной паузы было освобождено более 50 заложников, которых ранее удерживало палестинское радикальное движение ХАМАС, в том числе четырехлетняя гражданка США. Президент отметил, что пообщался с семьей девочки, а американская сторона плотно сотрудничает с израильской, чтобы ребенку был обеспечен должный уход.

"Мы не остановимся до тех пор, пока не будут освобождены все заложники, удерживаемые террористами ХАМАС", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “HƏMAS bütün girovları azad edənə qədər dayanmayacağıq”

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