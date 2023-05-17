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Байден: США удастся избежать дефолта по долгу

Байден: США удастся избежать дефолта по долгу Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что США не грозит дефолт по долгу.
Другие страны
17 мая 2023 г. 22:11

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что США не грозит дефолт по долгу.

Как передает Report, Associated Press приводит его слова с выступления из Белого дома.

"Я уверен, что у нас будет соглашения по бюджету, и Америка не объявит дефолт", - отметил американский лидер.

Байден добавил, что он и Конгресс США достигнут компромисса, потому что "иной альтернативы нет".

Заявления Байдена прозвучали перед его поездкой в Японию на саммит G7. Ранее Белый дом подтвердил сообщения СМИ о том, что президент отменил планировавшиеся после саммита визиты в Папуа-Новую Гвинею и Австралию в связи с необходимостью присутствия в Вашингтоне для решения проблем, связанных с потолком госдолга.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.

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