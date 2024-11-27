Байден: США, Турция, Египет и Катар попробуют добиться перемирия в Газе

США и Израиль вместе с посредниками в лице Турции, Египта и Катара попробуют добиться перемирия в секторе Газа в ближайшие дни.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом в соцсети "Х" написал президент США Джо Байден.
"В ближайшие дни США предпримут еще одну попытку совместно с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими странами добиться перемирия в Газе, в том числе по освобождению заложников", - отметил он.
По его словам, Вашингтон намерен положить конец войне, отстранив радикальное движение ХАМАС от власти в палестинском анклаве.