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Байден: США, Турция, Египет и Катар попробуют добиться перемирия в Газе

Байден: США, Турция, Египет и Катар попробуют добиться перемирия в Газе США и Израиль вместе с посредниками в лице Турции, Египта и Катара попробуют добиться перемирия в секторе Газа в ближайшие дни.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 17:04
Байден: США, Турция, Египет и Катар попробуют добиться перемирия в Газе

США и Израиль вместе с посредниками в лице Турции, Египта и Катара попробуют добиться перемирия в секторе Газа в ближайшие дни.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом в соцсети "Х" написал президент США Джо Байден.

"В ближайшие дни США предпримут еще одну попытку совместно с Турцией, Египтом, Катаром, Израилем и другими странами добиться перемирия в Газе, в том числе по освобождению заложников", - отметил он.

По его словам, Вашингтон намерен положить конец войне, отстранив радикальное движение ХАМАС от власти в палестинском анклаве.

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Версия на английском языке US 'will make another push' to achieve ceasefire in Gaza
Версия на азербайджанском языке Bayden: Türkiyə, Misir və Qətərlə Qəzzada atəşkəsə nail olmağa çalışacağıq

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