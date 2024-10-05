Байден: США трудно утверждать, что крупной войны на Ближнем Востоке не будет

Соединенные Штаты не могут с уверенностью говорить о том, что полномасштабной войны в Ближневосточном регионе удастся избежать.

Соединенные Штаты не могут с уверенностью говорить о том, что полномасштабной войны в Ближневосточном регионе удастся избежать.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил американский президент Джо Байден, общаясь с журналистами в Белом доме.

"Мы делаем очень многое. В основном мы пытаемся подтолкнуть остальные страны в мире и наших союзников к участию, как это делает Франция в Ливане, в снижении напряженности", - утверждал он, отвечая на вопрос о том, можно ли предотвратить полномасштабный конфликт в регионе и что для этого необходимо. При этом Байден выразил мнение, что при наличии у Ирана "столь нерациональных прокси-сил, как "Хезболлах" и хуситы [из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах"], говорить о чем-либо с уверенностью сложно".