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Байден: США смогут одолеть штамм "дельта"

Байден: США смогут одолеть штамм "дельта" Соединенные Штаты способны остановить стремительное распространение в стране дельта-варианта нового коронавируса, как смогли одолеть и первую волну SARS-CoV-2.
Другие страны
6 августа 2021 г. 21:13
Байден: США смогут одолеть штамм дельта
Джозеф Байден

Соединенные Штаты способны остановить стремительное распространение в стране дельта-варианта нового коронавируса, как смогли одолеть и первую волну SARS-CoV-2.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент США Джозеф Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

"Америка может победить штамм "дельта" так же, как мы победили оригинальный COVID-19. У нас это получится. Поэтому, как рекомендуют специалисты, носите защитные маски, делайте прививку уже сегодня - все это спасет жизни", - сказал глава государства.

Он отметил, что за последние семь месяцев американские власти "снизили смертность от COVID-19 на 90 процентов". На данный момент, добавил глава Белого дома, примерно 193 млн американцев получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, в том числе более 70 процентов совершеннолетних граждан страны. При этом около 165 млн жителей полностью вакцинированы.

"Эта новая волна штамма "дельта" будет совсем другой по сравнению с той, что была, когда я стал президентом. Да, случаи заражения будут расти, прежде чем вновь сократиться. Это пандемия невакцинированных", - подчеркнул американский лидер, призвав граждан сделать прививку. Он заявил, что "фактически никто не умер из-за вакцинации".

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