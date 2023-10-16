Байден: США самая мощная страна в мировой истории

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон может одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Вашингтон может одновременно поддерживать Украину и Израиль.

Как передает Report, таким образом он высказался в интервью телеканалу CBS.

Американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть не только обязательства, но и возможность это делать.

"Ради бога, мы, США - самая мощная страна не в мире, а в мировой истории. Мы сможем позаботиться и о том, и о другом и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом. (...) Если не мы, то кто?" - приводит телеканал его фразу.

Байден также назвал США незаменимым государством.