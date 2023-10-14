Байден: США работают со странами Ближнего Востока по решению гуманитарного кризиса в Газе

США работают со странами на Ближнем Востоке и ООН над решением гуманитарного кризиса в секторе Газа.

США работают со странами на Ближнем Востоке и ООН над решением гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с речью в Филадельфии (штат Пенсильвания).

По словам американского лидера, "одним из приоритетных" направлений работы для него является сейчас "скорейшее решение гуманитарного кризиса в Газе". "Наши специалисты работают в регионе и поддерживают прямую коммуникацию с правительствами Израиля, Египта, Иордании, других арабских стран, а также ООН, над организацией поддержки и решением гуманитарных последствий атаки ХАМАС и оказанием помощи Израилю", - заявил Байден.

"Нельзя забывать о том факте, что подавляющее большинство палестинцев не имеют никакого отношения к [боевикам] ХАМАС и их ужасным атакам. И в результате они также страдают из-за этого", - подчеркнул американский лидер. Байден отметил, что США прилагают усилия к тому, "чтобы у Израиля было все необходимое для отражения атак и защиты". Он заявил, что сделает все от него зависящее для возвращения домой граждан США, находящихся в заложниках у боевиков ХАМАС.