О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден: США продолжат выяснять происхождение коронавируса

Байден: США продолжат выяснять происхождение коронавируса Президент США Джозеф Байден после обнародования доклада разведки о происхождении коронавируса заявил, что Соединенные Штаты продолжат искать первоисточник инфекции.
Другие страны
28 августа 2021 г. 04:08
Байден: США продолжат выяснять происхождение коронавируса
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден после обнародования доклада разведки о происхождении коронавируса заявил, что Соединенные Штаты продолжат искать первоисточник инфекции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Мы сделаем все возможное, чтобы определить истоки этой вспышки, которая вызвала так много боли и смерти по всему миру, чтобы мы могли принять все необходимые меры предосторожности, чтобы это не повторилось", - сказал Байден.

Он указал, что ключевая информация об источнике вируса находится у КНР, но Пекин по-прежнему скрывает информацию о происхождении COVID-19 и препятствует международному расследованию на фоне продолжающегося роста жертв пандемии.

"Нам была необходима эта информация из Китая незамедлительно, когда пандемия еще только начиналась. Миру нужны ответы, и я не успокоюсь до тех пор, пока не получу их. Пандемии не признают границ между государствами, и нам всем следует лучше понять, как появился COVID-19 для того, чтобы предотвратить пандемии в будущем", - говорится в заявлении.

Байден добавил, что США с партнерами продолжат оказывать давление на Китай, чтобы тот предоставил всю необходимую информацию и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения для выяснения причин возникновения COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bayden: “ABŞ koronavirusun mənşəyini müəyyənləşdirməyə davam edəcək”

Экслюзивные новости

Новый парк Баку площадью в 43 га
ФотоНовый парк Баку площадью в 43 га
27 августа 2021 г. 19:31
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
Посол: Корейские компании заинтересованы в проектах по восстановлению освобожденных земель
27 августа 2021 г. 11:25
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
Спецпредставитель президента РФ: Мехрибан Алиева осуществляет благородную гуманитарную деятельность
26 августа 2021 г. 12:46
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
Слуцкий: В России знают, уважают и любят Мехрибан Алиеву
26 августа 2021 г. 10:16
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
В Азербайджане избраны новые председатели, заместители и секретари ОИК
26 августа 2021 г. 10:04
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
Депутат Рады: Украина всегда была другом и поддерживала территориальную целостность Азербайджана
24 августа 2021 г. 20:09
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
Минздрав: За компенсацией за побочные эффекты вакцины от COVID-19 никто не обращался
23 августа 2021 г. 16:47
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
Экс-главу Агстафинской ИВ исключили из ПЕА
21 августа 2021 г. 15:24
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
За последние 9 лет из Украины депортированы около 10 тыс. граждан Азербайджана
21 августа 2021 г. 13:35
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
Жительница Шуши: Меня переполняют смешанные чувства
21 августа 2021 г. 11:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi