Байден: США продолжат выяснять происхождение коронавируса

Президент США Джозеф Байден после обнародования доклада разведки о происхождении коронавируса заявил, что Соединенные Штаты продолжат искать первоисточник инфекции.

Президент США Джозеф Байден после обнародования доклада разведки о происхождении коронавируса заявил, что Соединенные Штаты продолжат искать первоисточник инфекции.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Мы сделаем все возможное, чтобы определить истоки этой вспышки, которая вызвала так много боли и смерти по всему миру, чтобы мы могли принять все необходимые меры предосторожности, чтобы это не повторилось", - сказал Байден.

Он указал, что ключевая информация об источнике вируса находится у КНР, но Пекин по-прежнему скрывает информацию о происхождении COVID-19 и препятствует международному расследованию на фоне продолжающегося роста жертв пандемии.

"Нам была необходима эта информация из Китая незамедлительно, когда пандемия еще только начиналась. Миру нужны ответы, и я не успокоюсь до тех пор, пока не получу их. Пандемии не признают границ между государствами, и нам всем следует лучше понять, как появился COVID-19 для того, чтобы предотвратить пандемии в будущем", - говорится в заявлении.

Байден добавил, что США с партнерами продолжат оказывать давление на Китай, чтобы тот предоставил всю необходимую информацию и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения для выяснения причин возникновения COVID-19.