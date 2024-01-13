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Байден: США продолжат удары по хуситам, если те не прекратят атаки на суда

Байден: США продолжат удары по хуситам, если те не прекратят атаки на суда Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по силам хуситов в Йемене, если те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море.
Другие страны
13 января 2024 г. 03:52
Байден: США продолжат удары по хуситам, если те не прекратят атаки на суда

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по силам хуситов в Йемене, если те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море.

Об этом Report передает со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение", - приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома. Байден, общаясь с журналистами, назвал хуситов "террористической группировкой".

Президент США также заявил, что передал некое послание Ирану, который, по мнению американских властей, оказывает поддержку йеменским мятежникам. "Я уже передал послание Ирану", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Bayden husiləri terrorçu adlandırıb: Hücumlarına cavab verəcəyik

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