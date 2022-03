Байден: США примут 100 тысяч украинских беженцев

США примут украинских беженцев, которые были вынуждены жить как беженцы во время войны с Россией.

Как передает Report, об этом написал в своем Twitter президент США Джозеф Байден.

"Сегодня я объявил, что Соединенные Штаты примут около 100 тысяч украинцев и других лиц, спасающихся от российской агрессии. Мы сосредоточены на воссоединении семей и предоставлении убежища пострадавшим", - отметил глава государства.

Today, I announced that the United States will welcome up to 100,000 Ukrainians and others fleeing Russia’s aggression.



We’re focused on reuniting families and providing refuge to those in harm’s way.