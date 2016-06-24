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    ​Байден: США предпочли бы иной результат референдума в Великобритании

    Вашингтон с уважением относится к выбору британских граждан

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Власти США предпочли бы, чтобы итоги референдума о членстве Британии в Евросоюзе были бы другими.

    Как передает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден.

    "Должен сказать, что мы ожидали другого результата... Однако США давно поддерживают дружеские связи с Соединенным Королевством, и этот особый подход сохранится", - сказал Байден.

    Он также отметил, что Вашингтон с уважением относится к выбору британских граждан.

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