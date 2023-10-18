Байден: США предоставили данные о невиновности Израиля в ударе по больнице

Президент США Джо Байден заявил, что информация от Пентагона касательно удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа показывает непричастность Израиля к инциденту.

Президент США Джо Байден заявил, что информация от Пентагона касательно удара по больнице "Аль-Ахли" в секторе Газа показывает непричастность Израиля к инциденту.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Журналисты пресс-пула Белого дома спросили у Байдена, почему он убежден, что Израиль не стоит за ударом в Газе. "Данные, которое мне предоставило мое министерство обороны", - ответил президент, его слова приводит пул.

Напомним, что больница "Аль-Ахли" в секторе Газа во вторник подверглась авиаудару. Минздрав Газы заявил, что погиб 471 человек, пострадали более 300, большинство из них – женщины и дети.