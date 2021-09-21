Байден: США полностью готовы вернуться в ядерную сделку

Соединенные Штаты готовы полностью вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если Иран проявит такой же подход.

Соединенные Штаты готовы полностью вернуться в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если Иран проявит такой же подход.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в рамках общеполитической дискуссии на ее 76-й сессии.

"США остаются привержены тому, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Мы работаем с форматом "пять плюс один", чтобы дипломатически вовлечь Иран в возвращение в Совместный всеобъемлющий план действий, - сказал он. - Мы готовы вернуться к полному соблюдению [соглашения], если Иран сделает то же".

В Австрии с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия американских санкций с исламской республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с американскими эмиссарами без участия Ирана.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что переговоры по возобновлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель.