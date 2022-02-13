Байден: США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины

Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего украинского кризиса.

Президенты США и Украины Джозеф Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого лидеры условились продолжать дипломатические усилия для разрешения текущего украинского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Байден подтвердил президенту Зеленскому приверженность США защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Лидеры согласились с важностью продолжения дипломатических усилий и политики сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины", - заявил Белый дом.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что провел часовой разговор с американским лидером Джозефом Байденом, в ходе которого обсудил с ним ситуацию с безопасностью, экономические вопросы и санкции в отношении РФ.

"Имели часовой телефонный разговор с Джозефом Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Подробности впоследствии", - написал он в Twitter .

Разговор между Зеленским и Байденом в воскресенье был третьим с начала года - президенты проводили телефонные беседы в начале и в конце января.