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Байден: США поддержат нового президента Ливана в восстановлении страны

Байден: США поддержат нового президента Ливана в восстановлении страны Правительство США будут оказывать поддержку избранному президенту Ливана генералу Джозефу Ауну в послевоенном восстановлении страны.
Другие страны
9 января 2025 г. 23:51
Байден: США поддержат нового президента Ливана в восстановлении страны

Правительство США будут оказывать поддержку избранному президенту Ливана генералу Джозефу Ауну в послевоенном восстановлении страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена.

Глава уходящей администрации США отметил, что в последние два года Ливан страдал не только от войны и затяжного финансового кризиса, но и от "отсутствия национального руководства".

"Избрание президента Ауна состоялось спустя лишь шесть недель после того, как США обеспечили окончание боевых действий между "Хезболлах" и Израилем. Теперь президент Аун обеспечит имеющее критическое значение руководство в то время, когда Ливан и Израиль будут в полной мере реализовывать прекращение боевых действий и когда сотни тысяч людей возвращаются в свои дома, а Ливан восстанавливается и возрождается. Президент Аун пользуется моим доверием. Твердо уверен, что он является подходящим для таких времен лидером", - сказано в документе.

Сегодня командующий армией Ливана генерал Джозеф Аун победил во втором туре голосования по выборам президента республики, которое проходило в парламенте. За его кандидатуру проголосовали 99 из 128 депутатов.

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