Байден: США обсуждают с Израилем альтернативы наземной операции в секторе Газа

Вашингтон обсуждает с представителями еврейского государства возможные альтернативы проведению Израилем наземной военной операции в секторе Газа.

Вашингтон обсуждает с представителями еврейского государства возможные альтернативы проведению Израилем наземной военной операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома, об этом заявил президент США Джо Байден на борту самолета во время возвращения из Израиля.

"Мы долго говорили о том, какие есть альтернативы", - отметил он, отвечая на вопрос, снизилась ли вероятность проведения Израилем такой операции.

"Наши военные говорят с их военными о том, какие есть альтернативы, но я не стану вдаваться в это", - добавил американский лидер.

Напомним, что примерно в 6:30 по местному времени 7 октября боевики ХАМАС выпустили, по разным оценкам, от 2,5 тыс. до 5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, а затем проникли в приграничные районы страны, где захватили сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, которая продолжается до сих пор.