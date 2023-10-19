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Байден: США обсуждают с Израилем альтернативы наземной операции в секторе Газа

Байден: США обсуждают с Израилем альтернативы наземной операции в секторе Газа Вашингтон обсуждает с представителями еврейского государства возможные альтернативы проведению Израилем наземной военной операции в секторе Газа.
Другие страны
19 октября 2023 г. 06:15
Байден: США обсуждают с Израилем альтернативы наземной операции в секторе Газа

Вашингтон обсуждает с представителями еврейского государства возможные альтернативы проведению Израилем наземной военной операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Белого дома, об этом заявил президент США Джо Байден на борту самолета во время возвращения из Израиля.

"Мы долго говорили о том, какие есть альтернативы", - отметил он, отвечая на вопрос, снизилась ли вероятность проведения Израилем такой операции.

"Наши военные говорят с их военными о том, какие есть альтернативы, но я не стану вдаваться в это", - добавил американский лидер.

Напомним, что примерно в 6:30 по местному времени 7 октября боевики ХАМАС выпустили, по разным оценкам, от 2,5 тыс. до 5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю, а затем проникли в приграничные районы страны, где захватили сотни заложников. В ответ Израиль начал военную операцию, которая продолжается до сих пор.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: ABŞ İsraillə Qəzzada quru əməliyyatına alternativləri müzakirə edir

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