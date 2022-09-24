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Байден: США никогда не признают вхождение в состав РФ территорий Украины

Байден: США никогда не признают вхождение в состав РФ территорий Украины Соединенные Штаты никогда не признают вхождение в состав Российской Федерации территорий Украины по итогам проводимых "референдумов".
Другие страны
24 сентября 2022 г. 01:32
Байден: США никогда не признают вхождение в состав РФ территорий Украины

Соединенные Штаты никогда не признают вхождение в состав Российской Федерации территорий Украины по итогам проводимых "референдумов".

Как передает Report, об этом говорится в распространенном заявлении президента США Джо Байдена.

"Соединенные Штаты никогда не признают украинские территории чем-либо, кроме как частью Украины. Российские "референдумы" являются фикцией, ложным предлогом для попытки присоединить части Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе Устава ООН", - утверждает американский лидер.

По его словам, США продолжат работать со своими союзниками над дополнительными экономическими мерами против РФ. Кроме того, Вашингтон будет и дальше поставлять военную помощь Киеву, сказал президент.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Rusiyanın “referendum”larına münasibət bildirib

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