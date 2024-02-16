Байден: США не смогут поставлять оружие Киеву без одобрения Конгрессом допфинансирования

Американская администрация не сможет продолжать поставки оружия на Украину без одобрения Конгрессом США соответствующего законопроекта.

Американская администрация не сможет продолжать поставки оружия на Украину без одобрения Конгрессом США соответствующего законопроекта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме.

Американского лидера спросили, сможет ли Вашингтон снабжать Киев оружием без принятия мер Конгрессом.

"Нет, но им пора бы начать действовать, вы так не считаете?" - ответил Байден.

Президент США выразил возмущение решением Палаты представителей уйти на двухнедельный перерыв без проведения голосования по законопроекту о поддержке Украины.

"Это странно. И это укрепляет сомнения, не то чтобы панику, но реальные сомнения в том, что США - надежный партнер. Это возмутительно!" - добавил он.