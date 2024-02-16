Байден: США не смогут поставлять оружие Киеву без одобрения Конгрессом допфинансирования

Американская администрация не сможет продолжать поставки оружия на Украину без одобрения Конгрессом США соответствующего законопроекта.
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Американского лидера спросили, сможет ли Вашингтон снабжать Киев оружием без принятия мер Конгрессом.
"Нет, но им пора бы начать действовать, вы так не считаете?" - ответил Байден.
Президент США выразил возмущение решением Палаты представителей уйти на двухнедельный перерыв без проведения голосования по законопроекту о поддержке Украины.
"Это странно. И это укрепляет сомнения, не то чтобы панику, но реальные сомнения в том, что США - надежный партнер. Это возмутительно!" - добавил он.