Байден: США не причастны к попытке мятежа в РФ

Президент США Джо Байден заверяет, что США и другие западные страны не причастны к попытке мятежа в России.

Президент США Джо Байден заверяет, что США и другие западные страны не причастны к попытке мятежа в России.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Мы ясно дали понять, что не были вовлечены в события в России в пятницу и субботу. Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы", - сказал Байден, выступая в Белом доме.

При этом он заявил, что Вашингтон, независимо от дальнейшего развития событий в России, продолжит оказывать помощь Украине. Байден отметил, что довел это до сведения президента Украины Владимира Зеленского в состоявшемся между ними на выходных телефонном разговоре.

По его словам, США были готовы к нескольким сценариям.