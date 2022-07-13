Байден: США не позволят Ирану заполучить ядерное оружие

США не допустят, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию, и готовы применить силу, чтобы остановить Тегеран, но только "в качестве крайней меры".

США не допустят, чтобы Иран получил доступ к ядерному оружию, и готовы применить силу, чтобы остановить Тегеран, но только "в качестве крайней меры".

Как передает Report, об этом заявил американский президент Джозеф Байден в интервью 12-му каналу израильского телевидения.

В ответ на соответствующий вопрос ведущей Байден заявил: "В качестве крайней меры, да".

Говоря о контактах по этой теме с Израилем, власти которого неоднократно заявляли, что оставляют за собой право на силовые действия в отношении Ирана, Байден не стал вдаваться в подробности, но подчеркнул, что получение Тегераном ядерного оружия в Вашингтоне считают недопустимым. "Не буду спекулировать про это, но Иран не должен получить ядерное оружие", - сказал он.