Байден: США не поддерживают независимость Тайваня

Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джо Байден во время беседы с журналистами.
"Мы не поддерживаем независимость Тайваня", - сказал президент, комментируя прошедшие на Тайване выборы.
Американская администрация не раз заявляла, что поддерживает политику "одного Китая".
Напомним, что сегодня на Тайване прошли выборы главы администрации острова и членов Законодательного юаня (высший законодательный орган). Представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации острова, набрав 40,05 процента голосов.