О нас

Байден: США не поддерживают независимость Тайваня

Байден: США не поддерживают независимость Тайваня Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня.
Другие страны
13 января 2024 г. 20:34
Байден: США не поддерживают независимость Тайваня

Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джо Байден во время беседы с журналистами.

"Мы не поддерживаем независимость Тайваня", - сказал президент, комментируя прошедшие на Тайване выборы.

Американская администрация не раз заявляла, что поддерживает политику "одного Китая".

Напомним, что сегодня на Тайване прошли выборы главы администрации острова и членов Законодательного юаня (высший законодательный орган). Представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации острова, набрав 40,05 процента голосов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ-ın Tayvanın müstəqilliyini dəstəkləmədiyini təsdiqləyib

Другие новости из категории

США в частном порядке направили Ирану сообщение, касающееся хуситов
США в частном порядке направили Ирану сообщение, касающееся хуситов
13 января 2024 г. 21:25
В Танзании при обрушении золоторудной шахты погибли более 20 горняков
В Танзании при обрушении золоторудной шахты погибли более 20 горняков
13 января 2024 г. 21:10
СМИ: Израиль планирует взять под контроль границу Газы с Египтом
СМИ: Израиль планирует взять под контроль границу Газы с Египтом
13 января 2024 г. 20:52
ООН начала выводить своих миротворцев из ДР Конго
ООН начала выводить своих миротворцев из ДР Конго
13 января 2024 г. 19:43
Правящая партия Тайваня потеряла большинство в новом составе парламента
Правящая партия Тайваня потеряла большинство в новом составе парламента
13 января 2024 г. 19:30
Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне
Белый дом предупредил ведомства о возможном шатдауне
13 января 2024 г. 18:55
Хуситы считают военные объекты США в регионе своей законной целью
Хуситы считают военные объекты США в регионе своей законной целью
13 января 2024 г. 18:43
В Нигере три человека погибли при нападении боевиков на блокпост
В Нигере три человека погибли при нападении боевиков на блокпост
13 января 2024 г. 18:33
В ЦАР разбился вертолет ООН
В ЦАР разбился вертолет ООН
13 января 2024 г. 17:35
Крупнейший в мире однопоточный НПЗ в Нигерии выдал первые нефтепродукты
Крупнейший в мире однопоточный НПЗ в Нигерии выдал первые нефтепродукты
13 января 2024 г. 17:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi