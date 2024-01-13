Байден: США не поддерживают независимость Тайваня

Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня.

Соединенные Штаты не поддерживают независимость Тайваня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент США Джо Байден во время беседы с журналистами.

"Мы не поддерживаем независимость Тайваня", - сказал президент, комментируя прошедшие на Тайване выборы.

Американская администрация не раз заявляла, что поддерживает политику "одного Китая".

Напомним, что сегодня на Тайване прошли выборы главы администрации острова и членов Законодательного юаня (высший законодательный орган). Представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ одержал победу на выборах главы администрации острова, набрав 40,05 процента голосов.